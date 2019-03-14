Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В Миргороде дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин

Полицейские просят жителей не пытаться самостоятельно поймать животное.

​В Миргороде дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин
Фото: vet.gov.ua

В Миргороде Полтавской области в среду, 13 марта, дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

"Внимание, жители города, будьте осторожны! На улице Свидницкой и Долгое Озеро зафиксировано появление дикого кабана, который напал на двух местных жительниц", - говорится в сообщении.

Женщины получили незначительные травмы, и им оказали необходимую медпомощь. Сейчас обе пострадавшие дома, в стационарном лечении они не нуждаются.

Правоохранители города принимают для нейтрализации животного и просят жителей не пытаться самостоятельно поймать кабана.

Напомним, ранее из-за дикого дикого кабана, который неожиданно выбежал на автотрассу, в ДТП в Киевской области погибли три человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также