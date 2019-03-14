В Миргороде Полтавской области в среду, 13 марта, дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

"Внимание, жители города, будьте осторожны! На улице Свидницкой и Долгое Озеро зафиксировано появление дикого кабана, который напал на двух местных жительниц", - говорится в сообщении.

Женщины получили незначительные травмы, и им оказали необходимую медпомощь. Сейчас обе пострадавшие дома, в стационарном лечении они не нуждаются.

Правоохранители города принимают для нейтрализации животного и просят жителей не пытаться самостоятельно поймать кабана.

Напомним, ранее из-за дикого дикого кабана, который неожиданно выбежал на автотрассу, в ДТП в Киевской области погибли три человека.