Суд назначил условный срок двум мужчинам, шантажировавшим прокурора ГПУ

Суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно двоих мужчин за шантаж прокурора Генеральной прокуратуры Андрея Белика компрометирующими сведениями личного характера. Об этом говорится в материалах суда.

Было установлено, что весной 2018 года уроженец Житомирской области Виталий Гнилошкур и уроженец Сумской области Олег Марченко потребовали от прокурора 55 тыс. гривен в обмен за сохранение в тайне сведений личного характера, касающихся частной жизни прокурора.

Шантажисты использовали мессенджер "Вайбер", через который отправляли прокурору информацию о сведениях, которыми располагают. Преступники угрожали распространить компрометирующие фотографии по месту жительства прокурора, у его работы и через социальные сети. Отмечается, что в сообщениях преступники назывались "активистами".

В октябре 2018 года Белик перечислил требуемую сумму на банковскую карточку вымогателей, после чего преступников задержала полиция. В январе этого года обвиняемые признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

В феврале суд утвердил данное соглашение, признал Марченко и Гнилошкура виновными в вымогательстве. Им назначено наказание в виде 3 лет тюрьмы, от которого они освобождены с испытательным сроком в 2 года.

Согласно информации на сайте организации "Автомайдан", прокурор Белик в составе группы правоохранителей принимал участие в расследовании уголовного преследовании, открытого в июле 2017 года по факту закидывании яйцами депутата Верховной Рады Олега Барны. Также 9 марта 2016 года прокурор Белик закрыл уголовное производство против бывших руководителей "Родовид банка", обвиняемых в присвоении имущества.