Фото: Макс Требухов

Несколько десятков велосипедистов утром 14 марта провели лежачий протест возле мэрии Киева на Крещатике.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Акция связана со смертью пожилого мужчины, которого 28 февраля сбил автомобиль на велопереезде по проспекту Бажана. Он был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами головы и множественными переломами и скончался после 12-дневной борьбы за жизнь.

Участники протеста считают, что в смерти человека есть вина чиновников Киевской городской администрации. По их мнению, в КГГА саботируют развитие велосипедной сети города и параллельно принимают неоправданные решения по повышению скорости на магистральных улицах до 80 км/час.

"Очень хочется посадить ответственных на велосипеды и заставить проехать, например, Кольцевой, проспектом Победы и Бажана, мостами Метро и Южным. И все это в час пик. Потому что складывается впечатление, что они целенаправленно желают велосипедистам смерти. Все их действия прямо на это указывают", - заявили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов