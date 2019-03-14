В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Велосипедисты провели лежачий протест возле мэрии Киева

Чиновников обвинили в желании смерти велосипедистам.

Фото: Макс Требухов

Несколько десятков велосипедистов утром 14 марта провели лежачий протест возле мэрии Киева на Крещатике.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Акция связана со смертью пожилого мужчины, которого 28 февраля сбил автомобиль на велопереезде по проспекту Бажана. Он был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами головы и множественными переломами и скончался после 12-дневной борьбы за жизнь.

Участники протеста считают, что в смерти человека есть вина чиновников Киевской городской администрации. По их мнению, в КГГА саботируют развитие велосипедной сети города и параллельно принимают неоправданные решения по повышению скорости на магистральных улицах до 80 км/час.

"Очень хочется посадить ответственных на велосипеды и заставить проехать, например, Кольцевой, проспектом Победы и Бажана, мостами Метро и Южным. И все это в час пик. Потому что складывается впечатление, что они целенаправленно желают велосипедистам смерти. Все их действия прямо на это указывают", - заявили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также