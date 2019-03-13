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20-летняя девушка бросилась под поезд в Харькове

Она получила смертельные травмы.

20-летняя девушка бросилась под поезд в Харькове

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 20-летней девушки в Новобаварском районе Харькова.

Предварительно установлено, что девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о том, что на станции "Новоселовка" поездом сообщением Харьков-Киев смертельно травмирована 20-летняя женщина, поступило в полицию 13 марта в 18:40.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Как сообщалось, в январе в Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку.

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