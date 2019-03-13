Знаменитый британский дизайнер завершила первый проект в Украине

Келли Хоппен, британский дизайнер с мировым именем, завершила свой первый проект в Украине – дизайн интерьеров одного из самых дорогих домов в Украине - Linden Luxury Residence.

Дизайн от Келли Хоппен высоко ценится у представителей элиты на всех континентах. Среди ее клиентов - британская королевская семья, Хиллари Клинтон, Виктория и Дэвид Бекхэм, студия Walt Disney, Элтон Джон и др. У Келли Хоппен - множество наград, главной из них стал Орден Британской Империи, который дизайнеру вручала сама королева Елизавета ll.

Linden расположен на ул. Лютеранской, в самом престижном районе столицы, рядом с Администрации Президента. Эксклюзивный формат и расположение дома требовали уникального дизайна. Девелоперская компания Budhouse Group, собственники проекта Linden, выбрала студию Келли Хоппен, с учетом ее богатого опыта в создании дизайна интерьеров круизных лайнеров, яхт и люксовой недвижимости.

Секрет Хоппен - в оригинальной, лаконичной и востребованной стилистике, которую она называет «нейтральной роскошью». Стиль дизайнера — элегантный, спокойный, ненавязчивый. Интерьеры выдержаны в монохромной палитре: черный, белый, многочисленные оттенки бежевого и, особенно, серого. Она сделала нейтральную палитру по-настоящему благородной и утонченной.

«Создание концепт-дизайна для нашего дома полностью окончено, сейчас разрабатывается рабочая документация», - рассказал Сергей Панфилов, руководитель отдела продаж Linden. «Разработка рабочих чертежей тоже ведется специалистами Келли Хоппен. Для нас важно не упустить ни одной детали, поэтому британская компания сопровождает проект на всех этапах, от выбора материалов до выполнения работ».

Студия Келли Хоппен разработала 2 уникальных концепт-проекта для Linden: один для зон общественного пользования, второй для типовых резиденций с двумя, тремя и более спален.

«В общих зонах акцент сделан на текстуре и теплоте. Например, мрамор в сочетании с темным деревом, создают ощущение комфорта и роскоши. Дизайн резиденций, соответствует главному стилю Келли Хоппен – «нейтральная роскошь». Различные оттенки серого цвета в интерьере дополняются винтажными и современными деталями. Необычное сочетание создает эксклюзивный дизайн для апартаментов Киева», - сообщила Люси Хамфрис, менеджер проекта

Ввод в эксплуатацию Linden Luxury Residence намечен в конце текущего года. Сегодня идет остекление здания, проводятся внутренние инженерные работы. Продажи резиденций стартовали в средине прошлого года, к декабрю 2018 стоимость резиденций выросла на 5-10%. Следующее повышение цен на апартаменты компания планирует, после завершения фасадных работ, летом текущего года.