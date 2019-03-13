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Жилье в Киевской области: что выбрать в пригороде Киева? Новости компаний

Каждый, кого утомила шумная и тесная столица, рано или поздно хочет переселиться в более тихий и экологически чистый пригород и купить жилье в Киевской области. И одновременно приходится решать сложную дилемму: какой тип недвижимости выбрать — дом в частном секторе или квартиру в пригороде Киева. Каждый из этих вариантов жилья в Киевской области имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому взвесив все из них, каждый может сделать осознанный выбор, о котором впоследствии не придется жалеть.

Ведь покупка любой недвижимости в области неподалеку от Киева — будь то дом или квартира в Лесном Квартале — это выбор на многие годы, который определит нагрузку на семейный бюджет и стиль жизни.

Бытует распространенный миф, что покупка собственного дома в Киевской области неподалеку от столицы — это полная свобода: от соседей и от коммунальщиков. Так думают многие, кому не приходилось хотя бы на протяжении пары лет в течение всех сезонов прожить в собственном частном доме. На самом же деле, покупка и постоянное обслуживание собственного дома — довольно хлопотное и дорогое удовольствие, довольно быстро развеивающее иллюзию свободы.

Есть такое древнее высказывание: «Собственность обязывает», — это означает, что, владея чем-то, человек становится зависим от этого. В случае покупки частного дома на рынке пригородной недвижимости в Киевской области можно узнать истинную цену независимости. Сложными становятся самые простые вещи, с которыми не сталкивался обычный горожанин, привыкший к жилью в многоквартирных домах — коммуникации, вода и обогрев жилища.

Дом или квартира?

Став владельцем собственного дома, человек становится «сам себе коммунальщик» и «сам себе сантехник». Простейшая задача — обеспечение дома холодной и горячей водой — потребует инвестиций в систему водозабора, водопровод и подогрев воды, водоотвод, канализацию. Даже дорогие системы, смонтированные на основе высококачественных материалов, не защищены от сбоев и поломок. А если дом достался от предыдущих хозяев, которые сэкономили на этих опциях, выбрав материалы дешевле, — мелкие и серьезные ремонты становятся недостатком и «пожирателем» времени и бюджета нового домовладельца. Еще хуже, если дом достался с неудачной планировкой — считайте, что вы купили не жилье, а билет на стройку.

А мифы, созданные с помощью фильмов о барбекю с друзьями на собственной лужайке у дома, теряют весь свой привлекательный романтизм — на это не остается ни сил, ни времени, ни средств. Простейшие вещи — уборка территории от листьев и мелкого мусора или очистка зимой от снега. Вы не будете стоя на балконе свысока многоэтажки наблюдать за работой дворника: как «сам себе коммунальщик» домовладелец сам становится и дворником. Если к дому прилагается участок с газонами-грядочками и деревьями — обладатель дома уже и садовник. Даже закупка необходимого для всех работ по дому и на участке инструмента — немалые затраты.

А теперь представьте на минутку, что выполнение всех этих работ нужно проводить, уезжая рано утром на работу и возвращаясь поздно вечером. А на выходных, когда так хочется отдохнуть и насладиться покоем, владельцу дома приходится переквалифицироваться в коммунальщика, сантехника, дворника, садовника для ухода за своим жильем… В крайнем случае — в прораба, если выбрать найм кого-то для выполнения работ по обслуживанию дома или прилегающей территории. Это очевидный минус.

То ли дело квартира: почти все починки можно недорого произвести с помощью отвертки, плоскогубцев и разводного ключа. В случае серьезной поломки — дождаться мастера из ЖЭКа или обслуживающей компании. В собственном доме его владелец — сам себе и ЖЭК, и обслуживающая компания. Это плюс.

А когда же барбекю? Вполне очевидно: для освобождения собственного времени на отдых и поддержания домашней инфраструктуры придется с той или иной регулярностью нанимать профильных специалистов. Не каждый готов к таким расходам. Как видим, содержание собственного дома — дело довольно хлопотное, затратное по деньгам и времени.

Разумная альтернатива — квартира в пригороде Киева

Кстати, покупка дома часто более дорогое удовольствие, чем приобретение квартиры в пригородном жилом комплексе, состоящем из многоквартирных домов. Ведь придется платить не только за дом, но и за землю, на которой он размещен. Земля часто стоит дороже самого дома, а сама сделка юридически более сложна. Если кому-то кажется, что дом дешевле квартиры — нужно все очень скурпулезно посчитать.

Что же делать, если так хочется тишины пригорода, зелени, видов на лес до горизонта и барбекю на выходных? Очевидный выход — купить квартиру в жилом комплексе в пригороде Киева на первичном рынке. Застройщики предлагают довольно широкий выбор нового жилья, поэтому более дорогие и менее качественные предложения вторичного рынка можно даже не рассматривать. Это решение избавит от разных хозяйственных хлопот. Проживание в пригороде будет приносить только удовольствие привыкшему к комфорту горожанину, но в то же время квартира в пригородном ЖК подарит все удовольствия, недоступные в многоквартирном доме в Киеве.

Проживание в ЖК неподалеку от Киева позволяет совместить все преимущества и выгоды проживания в квартире и в пригороде. А размещение и оформление территорий ЖК, прилегающие к ним, — это то, чего так жаждет житель мегаполиса: тишина и зелень скверов, лесов и чистый воздух.

Такую возможность открывает покупка квартиры в наиболее крупном и инфраструктурно развитом городе столичного пригорода — Бровары. ЖК «Лесной квартал», находящийся в 6 километрах от Киева — это 15 минут езды до столичной станции метрополитена. Искомый комфорт и тишина зеленых насаждений — городской сквер на расстоянии 500 метров от самого ЖК, чуть поодаль — лесной массив, на который открываются потрясающие виды из окон или балконов почти любого этажа.

Стоит также помнить, что проживание в частном секторе часто предполагает значительную удаленность от магазинов, торговых центров, детских садов и школ — к ним приходится добираться на автомобиле. Когда его нет — доставка детей в школу или простые домашние закупки превращаются в изнурительный многочасовой квест. ЖК «Лесной квартал» располагает собственным детским садиком, поблизости — вся необходимая социальная городская инфраструктура, на расстоянии пешей прогулки — объекты для развлечений и шопинга.

Таким образом, проживание в ЖК «Лесной квартал» дарит возможность наслаждаться всеми прелестями загородной жизни, а его обслуживающая компания берет на себя все хлопоты по содержанию инфраструктуры дома и поддержке чистоты. К тому же, новая квартира — идеальное качество новых инженерных сетей и коммуникаций, которые не зависят от городских.

Если вас привлекает проживание в пригороде — ознакомиться со всеми преимуществами ЖК «Лесной квартал» и посмотреть планировки квартир можно, обратившись в его отдел продаж. Здесь подробно расскажут о проекте и возможностях покупки, а вы получите возможность лично убедиться в экологичности и насладиться преимуществами жизни в тишине зеленого пригорода.

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