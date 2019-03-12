Минюст до конца года закроет около 10 "неэффективных" пенитенциарных учреждений

Это поможет сэкономить до 200 млн гривен ежегодно.

В Украине до конца текущего года из-за неэффективного использования закроют около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов.

"До конца этого года будет закрыто около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) из-за неэффективного их использования. Таким образом, общее количество закрытых учреждений ГУИС, с учетом двух предыдущих лет, составит 20, а это уже более 200 миллионов гривен ежегодной экономии”, - отметил он.

Чернышов пояснил, что процесс оптимизации начат в том числе из-за недофинансирования пенитенциарной системы, поскольку "финансирование некоторых направлений, например, оплата коммунальных услуг, составляет 50-60%, а должно бы - 100%".

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве открыли новый корпус Лукьяновского СИЗО после капремонта.