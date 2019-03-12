Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начало расследование по фактам возможных незаконных действий сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"В настоящее время служебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Также в Бюро заверили во всестороннем содействии следователям Государственного бюро расследований в проведении начатого ими расследования.

Напомним, в феврале разгорелся скандал вокруг "Укроборонпрома" и "Оптимумспецдетали". Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского. Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Жуков - не имеет статуса, пока что он просто знакомый Рогозы, который вывел его на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

В финальной части журналистского расследования говорится, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.