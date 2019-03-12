Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Бег по кругу
Бег по кругу
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Неизвестные обстреляли окна Голосеевского райсуда в Киеве (обновлено)

Повреждены окна и стены, пострадавших нет.

Неизвестные обстреляли окна Голосеевского райсуда в Киеве (обновлено)
В Киеве обстреляли окна Голосеевского райсуда
Фото: sud.ua

Утром 12 марта неизвестные обстреляли стены и окна второго и третьего этажей здания Голосеевского районного суда Киева.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Совершено нападение на Голосеевский райсуд Киева. Нападавшие произвели серию выстрелов в стены и по окнам второго и третьего этажей здания. Обстрел был произведен с тыльной стороны здания и направлен в сторону кабинетов судей", - говорится в сообщении.

В суде происшествие связывают с профессиональной деятельностью сотрудников.

Фото: sud.ua

Фото: sud.ua

На месте работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Обновление. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент как "хулиганство", сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе прошлого года в Киеве возле здания Святошинского суда произошла стрельба. Двое пострадавших от написания заявления отказались, а третьего госпитализировали с ранением "пятой точки".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также