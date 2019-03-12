Утром 12 марта неизвестные обстреляли стены и окна второго и третьего этажей здания Голосеевского районного суда Киева.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Совершено нападение на Голосеевский райсуд Киева. Нападавшие произвели серию выстрелов в стены и по окнам второго и третьего этажей здания. Обстрел был произведен с тыльной стороны здания и направлен в сторону кабинетов судей", - говорится в сообщении.

В суде происшествие связывают с профессиональной деятельностью сотрудников.

Фото: sud.ua

Фото: sud.ua

На месте работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Обновление. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент как "хулиганство", сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе прошлого года в Киеве возле здания Святошинского суда произошла стрельба. Двое пострадавших от написания заявления отказались, а третьего госпитализировали с ранением "пятой точки".