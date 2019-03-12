Количество мирных жителей, погибших на Донбассе, в 2018 году сократилось вдвое

По данным миссии ООН, в прошлом году зафиксировано 55 жертв и 224 пострадавших.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 55 мирных жителей погибли и 224 ранены в зоне боевых действий на Донбассе в 2018 году. Об этом на брифинге заявила председатель миссии Фиона Фрейзер.

"В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения: 55 людей погибло и 224 раненых. Это вдвое меньше, чем количество жертв в 2017 году", - сказала она.

Это также самый низкий годовой показатель с начала конфликта на Донбассе.

В то же время с начала года Миссия констатировала гибель 11 человек во время пересечения линии соприкосновения. По данным наблюдателей, люди, умершие на пунктах пропуска, имели проблемы со здоровьем. Фрейзер повторно подчекрнула, что считает необходимой отмену обязательной регистрации переселенцев для получения пенсий от Украины.

Напомним, о смерти граждан на пунктах въезда-выезда сообщал и пресс-центр операции объединенных сил. По данным военных, пожилые люди погибают в очередях на выезд на КПВВ со стороны боевиков, так как террористы умышленно создают задержки в пропуске.