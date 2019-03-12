Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
НАБУ открыло дело в отношении Богомолец, - СМИ
НАБУ открыло дело в отношении Богомолец, - СМИ
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту
Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту
Бег по кругу
Бег по кругу
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного

Сотрудник полиции охраны арестован без права залога.

В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного
Фото: argument.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции.

Злоумышленник арестован без права на залог, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Сотрудника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, вечером 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции. Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также