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Против участников драки с полицией в Черкассах открыто уголовное дело по двум статьям

По уточненным данным, пострадали 15 полицейских.

Против участников драки с полицией в Черкассах открыто уголовное дело по двум статьям
Против участников драки с полицией в Черкассах открыто уголовное производство
Фото: npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство против активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин", которые устроили драку с правоохранителями в Черкассах 9 марта. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате потасовки пострадали 15 полицейских, а не 7, как сообщалось ранее. Среди пострадавших начальник ГУ НП в Черкасской области полковник Валерий Лютий.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

Националисты вышли на протест с требованием "отрубить руки Гладковскому" и наказать фигурантов журналистского расследования Bihus.info о хищениях в "Укроборонпроме".

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