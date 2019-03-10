Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб

На спецлинии невозможно дозвониться с двух мобильных операторов.

В Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб
Фото: delfi.lt

В Днепропетровской и Запорожской областях с 5 утра 10 марта перестали работать номера экстренных служб с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон". Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"В связи с повреждением магистральной линии, возникли проблемы со связью на территории Днепропетровской области. С мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться на спецлинию "101", - говорится в сообщении.

В случае необходимости спасатели рекомендуют пользоваться средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87. 

Аналогичный инцидент произошел ранее сегодня в Запорожской области. По состоянию на 11:00 работу линий "101", "102", "103" и "112" в этой области спасателям удалось восстановить, говорится на сайте ведомства

Ремонтные работы в Днепропетровской области продолжаются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также