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Во Львовской области пожар уничтожил 500 тонн зерна

Вчера вечером загорелся склад на комбикормовом заводе.

Во Львовской области сгорел склад зерна на комбикормовом заводе
Фото: facebook/skorpionigor83
Во Львовской области сгорел склад зерна на комбикормовом заводе

Во Львовской области сегодня ночью сгорело зерно комбикормового завода в пгт Каменка-Бугская. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Пожар возник около 22 часов в одноэтажном здании склада зерна на территории ООО «Каменка-Бугский комбикормовый завод». Ликвидировать пожар удалось уже после полуночи, однако огонь уничтожил крышу склада на площади 1800 кв.м и около 500 тонн зерна.

К тушению пожара привлекалось 58 человек и 12 ед. техники.

Напомним, накануне в Ровенской области на ходу загорелся пасссажирский поезд, пассажиров успели эвакуировать.

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