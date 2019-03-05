На Донбассе сегодня ранены двое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 5 марта 2019 года, получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

С начала суток российские боевики семь раз открывал огонь по позициям украинских войск, при этом шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Боевики совершили обстрелы в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Широкино, Авдеевка, Пески, Крымское.

Напомним, накануне на Донбассе погиб украинский военный. Участившиеся обстрелы с применением тяжелого вооружения в ООС связывают с тем, что таким образом курсанты российских военных вузов сдают зачеты по боевым стрельбам.