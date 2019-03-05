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Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные

Агентство предотвращения коррупции просит всех субъектов декларирования не отвечать телефонным мошенникам.

Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что неизвестные под видом сотрудников агентства пытаются по телефону узнать у субъектов декларирования личные данные. НАПК просит чиновников не предоставлять никакие личные данные телефонным мошенникам.

"В НАПК поступила информация о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме. Под видом проверки деклараций неизвестные лица, представляясь работниками аппарата Национального агентства пытаются получить любую информацию в отношении граждан, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", или членов их семей, требуют погашения кредитов и тому подобное", - сказано в сообщении агентства.

НАПК не требует от чиновников и госслужащих предоставления никакой информации таким способом, а любые сведения уполномоченными лицами Нацагентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом.

Также НАПК просит в случае попыток неизвестных лиц получить информацию под видом полной проверки декларации сообщать об этом на электронную почту агентства.

Напомним, после признания неконституционной стать Уголовного кодекса о незаконном обогащении в НАПК "зависли" около 500 деклараций чиновников.

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