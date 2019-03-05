За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск обстреляны пять раз из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе н.п. Лебединское, дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное, из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе н.п. Широкино, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четырежды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 120 мм в районе пгт. Зайцево, из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе н.п. Новотошковское, из минометов калибра 82 мм - у села Крымское, из стрелкового оружия - вблизи пгт. Станица Луганская.

"Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

Напомним, в понедельник, 4 марта, боевики впервые с начала года применили при обстрелах вооружение танков.