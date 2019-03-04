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В Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария

На месте работает полиция.

В Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария
Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкассах в подъезде одного из многоэтажных домов был застрелен мужчина, который, по данным местных СМИ, являлся бизнесменом, руководителем нескольких аграрных предприятий.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В дежурную часть полиции Черкасской поступило сообщение, что в одном из домов в подъезде обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений… В настоящее время работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное преступление", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

В информации полиции не сообщается, о роде деятельности убитого, как и каких-либо других подробностей. Вместе с тем, местное интернет-издание "Про все", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что убитый - директор нескольких аграрных предприятий Черкасской области.

"Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне "Таможня". Им оказался 39-летний Владимир Сотников - директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области", - говорится в заметке.

Напомним, по данным правоохранителей, в 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств.

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