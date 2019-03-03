Сын погибшей от "Новичка" женщины написал письмо Путину

Он хочет, чтобы Путин разрешил британским спецслужбам допросить двух подозреваемых в убийстве россиян.

Сын жительницы британского Эймсбери Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления ядом «Новичок», написал письмо президенту России Владимиру Путину. Текст письма и интервью 20-летнего Эвана Хоупа опубликовала газета The Mirror.

Хоуп просит позволить британским спецслужбам допросить двух подозреваемых в организации отравления в Солсбери - офицеров ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".

"Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку - разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживает справедливости", - говорится в письме Хоупа.

В беседе с изданием Хоуп подчеркнул, что не получил никакой поддержки со стороны британского правительства.

"Я боюсь, что мы никогда не добьемся правосудия для мамы, и я чувствую себя преданным и брошенным правительством... Я знаю, что они поддержали Скрипалей, и я рад этому, поскольку сочувствую им и тому, через что они прошли. Но у моей семьи не было поддержки, а мы те, кто потерял мать. Она стала невинной жертвой, но мы ничего не услышали ни от Терезы Мэй, ни от правительства - ни телефонного звонка, ни письма, ничего... Мы просто узнаем обо всем из новостей так же, как и все остальные", - сказал Хоуп изданию.

"Странно то, что мы знаем, кто убил маму, доказательства есть, и мы знаем, как это произошло, но мы не можем заставить их предстать перед судом. Это действительно расстраивает", - отметил Хоуп.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже женщина скончалась в больнице. Мужчина пришел в себя.

Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок и обвинили в этом Россию. Считается, что Стерджесс побрызгала из флакона на кожу, думая, что это духи, и получила дозу в десять раз больше, чем Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери.

Эймсбери расположен в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Москва отрицает обвинения.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем "Сергей Федотов".