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Восемь пассажиров получили травмы во время экстренной высадки самолета в лондонском аэропорту

Рейсы в Станстеде были приостановлены примерно на три часа.

Восемь пассажиров получили травмы во время экстренной высадки самолета в лондонском аэропорту
Фото: stanstedairport.com

Восемь человек получили легкие ранения во время прерванного взлета в лондонском аэропорту Станстед, в результате чего рейсы были приостановлены примерно на три часа.

Экипаж решил экстренно прервать рейс в Вену из-за подозрений о неполадках в двигателе и высадить пассажиров на взлетно-посадочной полосе в качестве меры предосторожности, сообщает AFP.

Инцидент произошел в пятницу около 20:00 по Гринвичу. Около 23:00 аэропорт написал в Твиттере, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта и снова полностью функционирует.

Станстед является четвертым по загруженности аэропортом Великобритании.

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