Во вторник в Киев потеплеет до +9 градусов

Во вторник, 5 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0…+5 градусов.В Моршине небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только днем в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +8…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.