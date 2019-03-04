Фото: espreso.tv

В Соломенском районе Киева пятеро мужчин выжили в аварии при столкновении со столбом. Об этом сообщает "Эспрессо".

По предварительной информации, водитель BMW с номерами европейской регистрации не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на тротуар и протаранил электроопору.

В автомобиле находилось пятеро мужчин, предварительно - все граждане другого государства. По словам очевидцев, мужчины находились в состоянии, похожем на наркотическое опьянение, вели себя агрессивно.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали двух пассажиров. Другие, несмотря на травмы, от госпитализации отказались. Однако водителю все равно придется проехать к наркологу.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Обновление. По данным паблика "Киев Оперативный", в аварии пострадали трое пассажиров и водитель. Согласно сообщению, компания возвращалась из клуба "Форсаж", владелец автомобиля попросил сесть за руль своего товарища, который не пил алкоголь. По дороге в салоне автомобиля начался конфликт, в ходе которого водитель остановил авто и вышел из него. Владелец машины, несмотря на опьянение, сел за руль, и через 100-150 метров уже влетел в электроопору.

Напомним, 2 марта в Броварах сотрудник Нацполиции совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, пострадавший скончался от полученных травм.