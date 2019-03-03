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На трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грн

Правоохранители изъяли 136 тысяч пачек табачных изделий.

На трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 млн грн
Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области на трассе Киев-Одесса задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 4 миллиона гривен. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"На автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства ", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной оценке, стоимость сигарет составляет около 4 миллионов гривен. Контрабанду передали сотрудникам прокуратуры.

Продолжаются мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины, отметили в ведомстве.

Напомним, в ноябре в 15 милях от Одессы потерпел бедствие украинский буксир "Параллель". Как выяснилось, он тянул в сторону Болгарии баржу с грузом - 5 млн контрабандных пачек сигарет.

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