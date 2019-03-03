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На блокпосту в Луганской области задержали наемника РФ

Его подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

На блокпосту в Луганской области задержали наемника РФ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Луганской области украинские военные задержали наемника российско-оккупационных войск. Об этом 3 марта сообщили в штабе ООС.

"Во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Его задержали и доставили в Беловодский отдел Национальной полиции.

Ранее пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17.

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