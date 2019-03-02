В Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека
В Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека
Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Гнап заявил о снятии своей кандидатуры на президентских выборах
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко
Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
​Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
​Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
Габсбургский счёт
Габсбургский счёт
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
Исход оптимистов
Исход оптимистов
ГлавнаяОбществоВойна

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу

Боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск.

Украинский военный ранен на Донбассе в субботу
Фото: facebook.com/ato.news

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции украинских войск в зоне проведения операции Объединенных сил, из них один раз - из тяжелого вооружения.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен, информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

В частности, вблизи населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов калибра 120 мм. В районе Верхнеторецкого враг стрелял из автоматических станковых гранатометов, а у Песков - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики совершили обстрелы позиций ВСУ в районе населенного пункта Лебединское.

В районе Травневого противник обстрелял украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также