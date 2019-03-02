На железнодорожный вокзал Керчи 2 марта прибыл эшелон с "трофейным оружием" из Сирии, выставку которого оккупанты запланировали провести в нескольких городах Крыма. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Эшелон состоит из нескольких открытых платформ, на которых стоит различная техника якобы "захваченная у террористов в боях в Сирии", а также несколько разрисованных граффити вагонов, в которых располагается экспозиции оружия.

В Севастополе из-за проведения выставки введут временные ограничения для автотранспорта.

По информации российских военных, поезд из Керчи в Севастополь сопровождают военные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война, в результате которой погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет в нем поддержку президенту Сирии Башару Асаду – режиму, которому значительная часть западного и арабского мира отказала в легитимности.

Ранее сообщалось о присутствии наемников "ЧВК Вагнера" в Сирии. СБУ обнародовала документы, которые подтверждают, что это тайный отряд Главного управления Генштаба Российской Федерации.