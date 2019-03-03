Предварительно, мужчина погиб в ночь на 3 марта.

На железнодорожных путях во Львове нашли тело 21-летнего киевлянина

В результате наезд поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

"Сегодня, 3 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Полицейские установили, что это 21-летний киевлянин", - сообщили в ведомстве.

Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда поезда.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также решается вопрос о открытии уголовного производства.

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