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В Киеве при падении с высоты погиб 21-летний нацгвардеец

Погибший женился в начале февраля, проблем в семье не было.

Фото: Информатор Киев

Сегодня утром в Киеве погиб 21-летний служащий Национальной гвардии. Молодой человек скончался, выпав из окна многоэтажки, сообщает "Информатор".

Тело погибшего обнаружили на ул. Миропольской рано утром. При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что молодой человек 1998 года рождения служил в Нацгвардии в звании рядового.

Он проживал в квартире на 4 этаже 16-этажного дома. Однако правоохранители сомневаются, что выпал он именно с 4 этажа, поскольку тело сильно пострадало.

При падении погибший зацепил и оборвал электрические провода. На месте работает экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая».

На место происшествия приехали мать и жена погибшего. Выяснилось, что свадьба была совсем недавно - 9 февраля. По словам вдовы, у погибшего не было явных причин для суицида, он не рассказывал о своих тревогах или проблемах.

Напомним, ранее в Черновицкой области двое подростков прыгнули с недостроя, пытаясь совершить самоубийство, один из мальчиков погиб, второй попал в больницу.

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