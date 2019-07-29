В здании суда в Одессе боец Нацгвардии выстрелил себе в голову (обновлено)

Военнослужащего доставили в больницу, он в реанимации.

В здании Киевского районного суда Одессы найден боец Национальной гвардии с признаками огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает в Фейсбуке Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая помощь. Также начато служебное расследование происшествия.

В настоящее время медики борются за жизнь раненого военнослужащего.

Обновление. Полиция квалифицировала происшествие как покушение на самоубийство.

"По предварительными данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, 1999 г.р., получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия. Сейчас мужчина находится в реанимации. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщается на сайте Нацполиции области.

Также местное издание "Думская" сообщает, что на месте была найдена предсмертная записка.

Напомним, в январе прошлого года в Северодонецке во время несения службы застрелился 22-летний военнослужащий Нацгвардии.