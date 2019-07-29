К политзаключенному Карпюку не пропустили единственную в год посылку с продуктами – адвокат

Также ему уже месяц не поставляют газеты и крутят радио «Дичь-FM», от которого появляются суицидальные мысли.

К украинскому политзаключенному Николаю Карпюку не допустили посылку с продуктами, которую можно отправить один раз в год. Об этом сообщил его адвокат Алексей Барановский, передает «Громадське».

«Мой доверитель прислал письмо, в котором сообщил, что не получил продуктовую посылку весом 27 кг, которую я ему отправил две недели назад», - сказал Барановский.

Формальным поводом стал якобы избыточный вес. Однако это спорный вопрос, поскольку в прошлом году правила внутреннего распорядка исправительных учреждений РФ был были изменены. Одно из этих правил касалось предельного веса посылок для заключенных. Лимит в 20 кг, который действовал ранее, отменили.

Адвокат также сообщил, что его подзащитный согласовывал вес отправления с чиновниками из руководства колонии. В 27-килограммовую посылку в основном вошел кофе, сигареты и черный шоколад.

«Однако согласно почтовому трекеру «адресат отказался от получения», адресат в данном случае - это Тюрьма-2 - «Владимирский централ», где содержат Николая Карпюка. В письме мой подзащитный прямо не говорит, почему тюремное учреждение не приняло для него посылку, указывая лишь, что «у кого-то грудная «жаба» зажглась до потери меры», - подчеркнул Барановский.

В соответствии с режимом отбывания наказания, политзаключенному Карпюку разрешена только одна посылка в год, и ту не хотят принимать. Из-за этого адвокат подал жалобу в Управление по отбывания наказаний во Владимирской области и прокуратуру, которая надзирает за тюремными учреждениями.

Барановский подчеркнул, что это не единственная жалоба на условия содержания, которую он слышал от Николая Карпюка. Например, политзаключенный уже месяц не получает газеты по подписке, а также жалуется на репертуар радио «Дичь-FM», которое играет в его тюремном корпусе и вызывает у него суицидальные мысли.

По вопросам прессы адвокат уже обратился в Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ, к Андрею Бабушкину, который уже сообщил об этой проблеме в региональное тюремное ведомство.

По вопросам радио, Барановский связался с начальником тюрьмы с просьбой изменить радиостанцию.

Напомним, 26 мая 2016 суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.