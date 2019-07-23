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МИД призвал международное сообщество осудить приговор Верховного суда РФ украинцу Грибу

Украина требует освободить всех граждан, удерживаемых в РФ.

МИД призвал международное сообщество осудить приговор Верховного суда РФ украинцу Грибу
Павел Гриб
Фото: unn.com.ua

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить приговор Верховного суда России в виде шести лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

"Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию. Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ граждан Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - говорится в заявлении.

МИД призывает международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины  Гриба и требовать безусловного освобождения всех украинских граждан, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории РФ и в оккупированном украинском Крыму.

Напомним, Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО.

В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

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