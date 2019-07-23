Победивший на выборах в Раду свадебный фотограф Штепа хочет в комитет транспорта или культуры

Сергей Штепа считает, что половина его рейтинга - это его имя, и только половина - "Слуги народа".

Победивший на выборах в 77-м округе в Запорожской области кандидат от "Слуги народа", свадебный фотограф Сергей Штепа, хотел бы работать в комитете транспорта или культуры.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты были связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема - я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - сказал Штепа.

При этом он предположил, что продолжит заниматься фотографией после того, как станет депутатом.

"Мне никто не предлагал идти в парламент, я сам подал заявку, когда партия «Слуга народа» объявила набор кандидатов в мажоритарных округах. Я послал анкету, резюме, свои готовые законопроекты. Многие пишут, что кухарка может управлять страной, но это не так. Каждый человек, который хотел попасть в партию или представлять ее как мажоритарщик, должен был отправить готовые законопроекты. Мои предложения рассмотрели, после чего пригласили стать кандидатом от партии. То есть в партии не могли попасть непрофессионалы", - отметил Штепа.

Он также подчеркнул, что половина его рейтинга - это его имя, и только половина - "Слуги народа".

"Больше людей приходило на встречи из-за того, что я приглашаю их на эти встречи в качестве кандидата от партии «Слуга народа». Конечно, бренд добавил немного узнаваемости. Думаю, 50% - это я и 50% - это бренд. Без бренда, конечно, я бы не выиграл. Но и тот факт, что если поставить любого под этим брендом и этот человек выигрывает, это тоже неправда. Важно сочетание профессиональной человека и бренда", - добавил Штепа.

Мені ніхто не пропонував йти до парламенту, я сам подав заявку, коли партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато людей пишуть, що кухарка може управляти країною, але це не так. Кожна людина, яка хотіла потрапити до партії або представляти її як мажоритарник, мала відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії. Тобто до партії не могли потрапити непрофесіонали. Можливо, туди потрапляли не тільки фахівці з права, але точно потрапили люди, які можуть писати законопроекти і можуть виконувати роботу в парламенті. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/pershe-intervyu-vesilnogo-fotografa-yakiy-peremig-na-viborah-u-verhovnu-radu-612509.html