Прокуроры США использовали ложные доказательства в деле Фирташа, – расследование The Hill

Запрос Минюста США на экстрадицию Фирташа основывается на "ложном и вводящем в заблуждение" документе, - расследование.

В запросе на экстрадицию Дмитрия Фирташа Минюст США использовал ложные доказательства. Об этом пишет журналист-расследователь Джон Соломон в американском издании The Hill.

В статье "Как предложение олигарху от помощника спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсмана может бумерангом ударить по Министерству юстиции" автор раскрывает детали материалов, которые адвокаты Фирташа накануне представили австрийскому суду в качестве доказательств возможных прокурорских правонарушений.

По информации издания, ключевой документ, представленный австрийским властям Министерством юстиции США в поддержку экстрадиции Фирташа, был взят из корпоративных документов украинского бизнесмена и якобы содержал доказательства того, что он санкционировал схему, по которой давались взятки в Индии.

"Фактически документ был создан консалтинговой фирмой McKinsey как часть гипотетической презентации по этике для Boeing Co., и он не имел никакого отношения к фирме Фирташа", - пишет The Hill.

Автор материала указывает, что в новом ходатайстве, которое защита Дмитрия Фирташа направила в суд, добиваясь возобновления дела, есть официальное заявление McKinsey о том, что консалтинговая компания не знала ни о какой схеме взяточничества Фирташа, а использованные в PowerPoint фразы "взяточничество" никогда не исходили от Фирташа или его компании, а было гипотетическим "предположением McKinsey о стандартах деловой практики в Индии".

"Юристы Фирташа из США сообщили мне, что в 2017 году предупреждали Вайсманна о ложном толковании Минюстом документа McKinsey, но он не придал значения их беспокойству и отказался предупредить об этом австрийский суд. Документ так и не был отозван в качестве доказательства, даже после того, как в декабре прошлого года New York Times опубликовала статью, ставящую под сомнение его обоснованность", - пишет автор The Hill.

"Предоставление ложного и вводящего в заблуждение документа иностранному государству и его судам для решения об экстрадиции не только неэтично, но и ведёт к злоупотреблению доверием, которое необходимо для процесса, в котором судебные системы полагаются только на документы для принятия решения", - цитирует адвокатов Фирташа The Hill.

"Отказ Министерства юстиции исключить документ после того, как конкретно этот документ был признан ложным и вводящим в заблуждение, является вопиющим нарушением законов США и международного права", - резюмирует автор материала.