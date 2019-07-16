Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом

Продолжается перетягивание каната в соревновании за экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Несмотря на то, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер одобрил решение Верховного суда об экстрадиции, Фирташ может остаться в Австрии.

Пресс-секретарь Яблонера заявила во вторник изданию «Ö1-Morgenjournal», что министр юстиции дал согласие на экстрадицию Фирташа в США, и об этом решении адвокат Фирташа Дитер Бормодофер был проинформирован ещё в понедельник.

При этом, немедленная экстрадиция Фирташа не состоится. Причиной этому послужил запрос защиты о повторном рассмотрении дела, в ответ на который окружной судья по уголовным делам г. Вены принял решение о приостановлении выдачи.

Судья должен вынести решение по сути относительно запроса о повторном рассмотрении дела об экстрадиции. Пресс-секретарь окружного суда по уголовным делам Вены Кристина Зальцборн в этой связи сообщила, что защита сопроводила запрос о повторном рассмотрении дела «весьма обширными материалами». В случае негативного решения у защиты Фирташа будет возможность подать апелляцию.