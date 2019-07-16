Замглавы Офиса президента Пристайко выступил против усиления люстрации

"Преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала"

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко не поддерживает инициативупрезидента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом он сообщил на брифинге, передают "Українськi Новини".

"Я понимаю, чего хочет достигнуть президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоям населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, и очевидно, они не могли работать в предыдущих правительствах. Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация", - сказал Пристайко.

При этом он выразил готовность покинуть должность, если такое решение будет принято.

"Я не поддерживаю люстрацию каждого. Я считаю, что преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала", - сказал Пристайко, отметив, что президент знает о его позиции по этому вопросу.

Напомним, Зеленский предлагает расширить действие закона об очищении власти (люстрации) на топ-чиновников времен президента Петра Порошенко, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под люстрацию в таком случае попадают и некоторые члены команды самого Зеленского, включая секретаря СНБО Александра Данилюка и главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Такжже под лустрацию в таком случае попадает и сам Пристайко, занимавшего должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки. Люстрации подлежат лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию. Выборные должности под люстрацию не попадают.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде.