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Замглавы Офиса президента Пристайко выступил против усиления люстрации

"Преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала"

Замглавы Офиса президента Пристайко выступил против усиления люстрации
Вадим Пристайко на заседании Кабмина
Фото: Владислав Мусиенко

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко не поддерживает инициативупрезидента Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом он сообщил на брифинге, передают "Українськi Новини".

"Я понимаю, чего хочет достигнуть президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоям населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, и очевидно, они не могли работать в предыдущих правительствах. Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация", - сказал Пристайко.

При этом он выразил готовность покинуть должность, если такое решение будет принято.

"Я не поддерживаю люстрацию каждого. Я считаю, что преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала", - сказал Пристайко, отметив, что президент знает о его позиции по этому вопросу.

Напомним, Зеленский предлагает расширить действие закона об очищении власти (люстрации) на топ-чиновников времен президента Петра Порошенко, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под люстрацию в таком случае попадают и некоторые члены команды самого Зеленского, включая секретаря СНБО Александра Данилюка и главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Такжже под лустрацию в таком случае попадает и сам Пристайко, занимавшего должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки. Люстрации подлежат лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию. Выборные должности под люстрацию не попадают.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде.

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