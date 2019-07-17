Российский суд сегодня рассмотрит продление ареста украинских моряков

Прокуратура ходатайствует о содержании военнопленных под стражей еще три месяца.

Лефортовский суд Москвы сегодня, 17 июля, рассмотрит ходатайство российского следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе осенью прошлого года. Об этом сообщают российские СМИ.

Прокуратура ходатайствует о продлении содержания под стражей до 26 октября 2019 года в отношении моряков Артеменко, Эйдера и Сороки, а до 24 октября 2019 года - в отношении остальных моряков.

Время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

Накануне уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе. Россия направила ноту Украине о том, что готова освободить украинских моряков, при условии, что Украина признает нарушение моряками российской границы, и таким образом косвенно признает законность аннексии Крыма.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными.