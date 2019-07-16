Суд по "земельному делу" Добкина перенесли в шестой раз

Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу о хищении земли, среди фигурантов которого народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин из-за отпуска судьи.

Об этом сообщает Укринформ.

"Заседание суда не состоялось, так как судья Екатерина Аркатова находится в отпуске", - отметили в суде.

Очередное заседание назначено на 5 августа.

По делу о хищении земли в Харькове проходят экс-мэр, ныне народный депутат Михаил Добкин, главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова, экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин и руководители ряда обслуживающих кооперативов.

Напомним, в октябре 2018 Генпрокуратура передала в суд уголовное производство по Добкину и экс-чиновникам Харьковщины о хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн грн. Действия Добкина изначально были квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции от 05.04.2001) - злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, а таже ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины - обман с целью реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова.

13 июля 2017 года Рада сняла с Добкина депутатскую неприкосновенность, а также дала согласие на его задержание и арест. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен, который за него внесли Вадим Новинский и Борис Колесников.