Яценюк встретился с послом США Тейлором

Лидер "Народного фронта" поблагодарил США за поддержку Украины "во все времена".

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк встретился с послом США в Украине Уильямом Тейлором. Об этом Яценюк написал на своей странице в Фейсбуке.

"Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил Яценюк.

"Нас связывает много лет сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", - написал лидер НФ.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины: "Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность Посла Тейлора сделать все возможное для этого".

"Приоритеты - неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", - написал Арсений Яценюк.