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СБУ не фиксирует российского вмешательства в украинские выборы, - Баканов

И.о. главы СБУ считает, что спецслужбы смогут отразить атаку.

СБУ не фиксирует российского вмешательства в украинские выборы, - Баканов
Фото: EPA/UPG

По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины со стороны Российской Федерации. Об этом сегодня заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - добавил он.

И.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.

"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию, и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.

В марте, перед первым туром президентских выборов Служба безопасности Украины заявляла об активизации спецслужб России в информационном пространстве Украины. С начала года СБУ задокументировала 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране путем проплаченного распространения фейковой информации.

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