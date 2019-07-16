Литвин опроверг свое назначение на должность постпреда Украины в ЕС

"Если бы мне сказили, что такая перспектива есть, я бы занялся английским языком".

Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин опроверг информацию о скором назначении на должность постоянного представителя Украины в Евросоюзе. Об этом Литвин сказал в комментарии LB.ua.

"Начнём с того, что я не очень дружу с английским, а без него на этой должности никак. Мне куда ближе испанский, я учил его в университете", - сказал Литвин.

Политик добавил, что мог бы согласиться на такую должность, если бы его предупредили "за несколько лет.

"Если бы мне сказали, что такая перспектива есть через пять лет я, возможно - на через пять лет - и согласился бы, и тогда точно основательно бы занялся английским", - сказал Литвин.

Напомним, ранее в свете информации о ротации 12 послов Украины в разных странах мира появились сообщения о том, что новым постпредом Украины в ЕС может стать Владимир Литвин: сообщалось, что указ о назначении "будет подписан в ближайшие дни".