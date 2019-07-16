Апелляционный суд отменил решение против Сытника и Лещенко в деле о "черной бухгалтерии" ПР

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконными действия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и депутата Сергея Лещенко при обнародовании наличия в документах "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии бывшего советника экс-президента Януковича Пола Манафорта.

Об этом Лещенко сообщил в Фейсбуке.

"Я больше не "враг Трампа". Только что Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - заявил нардеп.

Лещенко также потребовал, чтобы генпрокурор Юрий Луценко передал адвокату Трампа Руди Джулиани данную информацию.

Напомним, в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия Сытника и по обнародованию в документах "черной бухгалтерии" ПР фамилии Манафорта. По мнению суда, это повлекло вмешательство в избирательные процессы в США в 2016 году и нанесло ущерб интересам Украины. Также суд признал противоправными действия депутата Лещенко по вмешательству во внешнюю политику Украины.

В мае 2019 году Лещенко заявил, что передал Генпрокуратуре материалы относительно Манафорта. Накануне личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил анонсированную поездку в Украину. Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами США, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года". По словам Джулиани, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко.