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Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета

"Нужно договориться с американской стороной".

Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский планирует посетить США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом до конца лета.

Об этом на брифинге во вторник сказал замглавы Офиса президента, кандидат на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, может ли первая встреча Зеленского и Трампа состояться 1 сентября в Польше.

"Мы планируем визит в Польшу 1 сентября на приглашение президента Дуды. Официальная украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров; думаю, и президент Соедиененных Штатов обязательное приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал Пристайко.
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"Мы планируем наш визит раньше. Для этого нужно договориться с американской стороной. У нас есть приглашение от президента Трампа, это связано с графиками президента", - сказал Пристайко.

Напомним, что Зеленский уже встречался с лидерами Евросоюза, президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Канады, президентом Польши.

8 июля Зеленский предложил встретиться президенту России при условии участия в переговорах лидером США, Великобритании, Франции и Германии.

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