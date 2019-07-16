Бывший топ-менеджер Коломойского стал экспертом антикоррупционных проектов Офиса президента и СБУ

Бывший заместитель главы правления Приватбанка Дмитрий Дубилет заявил, что его пригласили принять участие в "крутых проектах по борьбе с коррупцией", которые организуют Офис президента, СБУ и другие госорганы.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Меня пригласили принять участие в нескольких крутых проектах по борьбе с коррупцией в Украине. Я в них участвую, как эксперт по информационным технологиям. Работа происходит вместе с Офисом Президента, СБУ и рядом других госорганов", - сказал он.

Напомним, что Дубилет-младший - сын бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Он работал IT-директором и заместителем главы правления Приватбанка в период, когда тот принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову - с 10 мая 2011 года по 20 декабря 2016 года.

Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

В 2015 году Дубилет создал портал iGov для перевода государственных услуг в Интернет.