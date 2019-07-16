В Украине вступил в силу закон о языке

На личную жизнь действие закона не распространяется.

Во вторник, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верховная Рада 25 апреля приняла этот закон, "основываясь на Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 и одобренном Всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 Акте провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, которым было восстановлено независимое национальную государственность Украины... руководствуясь Конституцией, которая определяет украинский язык как единственный государственный и возлагает на государство обязанность обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

В соответствии с законом, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель Верховной Рады и его заместители, Премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

В то же время предусматривается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Законом также предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Нацкомиссия будет утверждать требования к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины, проводить соответствующие экзамены и по их результатам будет выдавать сертификаты.

Уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона о применении государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Действие нового закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.