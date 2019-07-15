В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Зеленский рассказал о своих кортежах
Зеленский рассказал о своих кортежах
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
ГлавнаяПолитика

В квартиру украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили коктейль Молотова

Посольство просит полицию разобраться с нападением на украинцев.

В квартиру украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили коктейль Молотова
Фото: facebook.com/pg/osrodek.monitorowania

Посольство Украины призвало власти Польши расследовать нападение на легально работающих в Варшаве украинских рабочих и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Об этом говорится в сообщении посольства в Варшаве в Фейсбуке в понедельник.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что в этом случае консульский отдел посольства до сих пор не получил обращения от пострадавших граждан Украины. В настоящее время данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Ранее польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии сообщил, что в Варшаве в ночь на 13 июля в квартиру украинцев, которые строят линию метро в городе, неизвестные бросили зажженный "коктейль Молотова", а подъезд в доме исписали оскорбительными словами.

Украинцы отреагировали на инцидент письмом, в котором предупредили, что чувствуют угрозу.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали "за хлебом" и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и выплачивает пенсии", - цитирует центр письмо украинцев.

"Наши жены и сестры тяжело работают уборщицами и сиделками за детьми - благодаря этому многие из вас имеет возможность работать на более оплачиваемой работе и повысить стандарты своей жизни. Поэтому мы не понимаем, почему нас обидели, стены в подъезде обрисовали, а двери оплевали. Наш дом подожжен, а мы чувствуем угрозу", - говорится в письме.

Делом занялась варшавская полиция.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также