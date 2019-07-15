В квартиру украинцев, которые строят метро в Варшаве, бросили коктейль Молотова

Посольство Украины призвало власти Польши расследовать нападение на легально работающих в Варшаве украинских рабочих и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Об этом говорится в сообщении посольства в Варшаве в Фейсбуке в понедельник.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что в этом случае консульский отдел посольства до сих пор не получил обращения от пострадавших граждан Украины. В настоящее время данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Ранее польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии сообщил, что в Варшаве в ночь на 13 июля в квартиру украинцев, которые строят линию метро в городе, неизвестные бросили зажженный "коктейль Молотова", а подъезд в доме исписали оскорбительными словами.

PRÓBA ZABÓJSTWA UKRAIŃSKICH BUDOWNICZYCH WARSZAWSKIEGO METRA



W nocy z piątku na sobotę do mieszkania Ukraińców budujących metro w Warszawie wrzucono podpaloną butelkę z benzyną. Jednocześnie na klatce schodowej pojawiły się wyzwiska.



Ukraińcy wystosowali poruszający list: pic.twitter.com/FAoQoDcieo — OMZRiK (@OmzRi) 14 июля 2019 г.

Украинцы отреагировали на инцидент письмом, в котором предупредили, что чувствуют угрозу.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали "за хлебом" и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и выплачивает пенсии", - цитирует центр письмо украинцев.

"Наши жены и сестры тяжело работают уборщицами и сиделками за детьми - благодаря этому многие из вас имеет возможность работать на более оплачиваемой работе и повысить стандарты своей жизни. Поэтому мы не понимаем, почему нас обидели, стены в подъезде обрисовали, а двери оплевали. Наш дом подожжен, а мы чувствуем угрозу", - говорится в письме.

Делом занялась варшавская полиция.