Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами захваченных Россией украинских моряков до их освобождения.

Об этом он написал в Фейсбуке.

С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область. В соцсетях появились фото и пользователи выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было, что они - из ночных клубов.

"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также опубликовал фото, на котором на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РФ должна освободить всех моряков и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. В российском МИДе сегодня подтвердили, что вопрос обмена украинских моряков действительно обсуждается.

Ранее эс-президент Петр Порошенко заявил, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава украинского МИДа Павел Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.