​​Полиция не будет открывать уголовное дело из-за ДТП с автомобилями из кортежа Зеленского

Полиция составила два админпротокола в отношении двух водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые устроили ДТП без жертв в Запорожской области.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе полиции.

"Составлено два протокола в отношении водителей за нарушение ПДД по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе.

Потерпевших в результате данного ДТП не было. Уголовное производство не регистрировалось.

"Криминала нет", - отметили в полиции.

Водителям грозит штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа президента врезались в автобусы предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь.