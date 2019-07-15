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Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи

Трамвай был всего один, и за него внесли предоплату.

Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Фото: informator.ua

Киев купил у днепровской компании "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма поступит после корректировки городского бюджета. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, комментируя разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно закупки и оплаты за трамваи "Южного машиностроительного завода".

"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн грн. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета. Также, и я раньше об этом говорил, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине. На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - сообщила пресс-служба Кличко.

Он также подчеркнул, что Киев занимается закупками трамваев как иностранного производства, так и отечественного.

Кличко также пояснил, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол (удобство для людей с инвалидностью), но два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не могла.

Напомним, в пятницу, 12 июля, сотрудники "Татра-Юг" пожаловались президенту Зеленскому на то, что городские власти Киева не рассчиталась за поставленные столице трамваи. Президент сразу же позвонил мэру Киева с просьбой решить этот вопрос.

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