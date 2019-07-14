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На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали шесть человек

Авария произошла на нерегулируемом переходе.

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали шесть человек

В селе Антополь Ровенской области в воскресенье около 15:20 произошло столкновение четырех автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

ДТП случилось на нерегулируемом переходе трассы Киев-Чоп. Три автомобиля остановились, чтобы пропустить пешехода, и в это время сзади в них на высокой скорости въехал еще один автомобиль.

В результате аварии пострадали шесть человек: двое водителей и четыре пассажира. Они госпитализированы.

Пешеход упал, но отделался перепугом.

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