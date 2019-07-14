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В Харьковской области приостановили движение поездов из-за возгорания электровоза

Предварительно, причина пожара - замыкание электропроводки.

В Харьковской области приостановили движение поездов из-за возгорания электровоза
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области приостановили движение поездов из-за возгорания электровоза утром 14 июля на железнодорожной станции "Пирогово". Об этом сообщает Нацполиция области.

"Товарный поезд двигался из Полтавы в Харьков. В его составе был неисправный электровоз, который транспортировали для проведения ремонтных работ. Во время движения он загорелся", - говорится в сообщении.

Сотрудники пожарной службы предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятного короткого замыкания электропроводов.

Движение поездов приостановили, в результате пожара никто не пострадал.

Информацию о событии внесли в журнал единого учета заявлений о правонарушениях.

Напомним, ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Люди успели эвакуироваться.

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